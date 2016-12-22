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В главном офисе «Украинских железных дорог» начались обыски
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В главном офисе «Украинских железных дорог» начались обыски
Общество, 13:17
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В главном офисе «Украинских железных дорог» начались обыски

Силовики проводят обыски в офисе компании «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализныця») в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас в помещении офиса по адресу улица Тверская, 5 сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным делам», — уточняется в сообщении.

Руководство компании способствует проведению следственных действий и создает необходимые условия для работы сотрудников правоохранительных органов.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура Украины совместно с Национальной полицией провели около 50 обысков в шести украинских регионах по делу о коррупции в «Укрзализныце». Речь идет о «злоупотреблении в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов». Следователи подозревают в том числе председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, его брата, нардепа Богдана Дубневича, члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука и бывшего генерального директора компании Михаила Костюка.

В январе того же года глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян передал премьеру Владимиру Гройсману имеющиеся в министерстве факты коррупционной деятельности в «Укрзализныце», сообщал телеканал «112 Украина». Речь шла в том числе о потере 1 млрд грн (2,3 млрд руб.) в 2016 году «от коррупционных действий» этой железнодорожной компании.

Теги: Украинские железные дороги , Генпрокуратура Украины , СБУ , обыски
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