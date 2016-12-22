В «Украинских железных дорогах» начались обыски по делу о коррупции

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о коррупции в «Укрзализныце» (ПАО «Украинская железная дорога»​). Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

​Обыски проводятся по делу о «злоупотреблении в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов», уточнил он. По его словам, следователи подозревают в том числе председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, его брата, народного депутата Богдана Дубневича, члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука и бывшего гендиректора компании Михаила Костюка.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что ​«коррупция на высоком уровне есть». «Теперь важно, чтобы это не стало очередной серией Discovery Channel: поймал-сфотографировал-отпустил!» — добавил он. Омелян также отметил, что правоохранительные органы заверили, что «пойдут до конца и ни на какие компромиссы не согласны».

В январе Владимир Омелян передал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману имеющиеся в Министерстве инфраструктуры факты коррупционной деятельности в «Укрзализныце», сообщал телеканал «112 Украины». По словам Омеляна, у министерства, в частности, имеются данные о потере 1 млрд грн (2,3 млрд руб.) в 2016 году «от коррупционных действий» «Укрзализныци».