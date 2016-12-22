СК завел дело на жителя Сибири за невыплату налога с выигрыша в лотерею

Житель Красноярского края стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что он не выплатил налог с выигрыша в лотерею. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

В 2014 году мужчина выиграл более 10 млн руб., но от уплаты налога в сумме около 1,3 млн руб. уклонился.

Региональное управление ведомства уточняет, что дело заведено по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налога с физического лица в крупном размере).

По закону выигрыши в лотерею для граждан, проживающих в России более 183 дней в году, облагаются налогом в размере 13%.

В марте 2017 года житель Чебоксар, в течение двух лет выигравший в покер около 30 млн руб., стал фигурантом уголовного дела в связи с невыплаченными налогами с этой суммы — в общей сложности примерно 4 млн руб. В Следственном комитете уточнили, что деньги мужчина получил за выигрыши в международных соревнованиях, в том числе финале World Series of Poker — самого престижного мирового турнира, имеющего негласный статус чемпионата мира по покеру.