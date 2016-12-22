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Компания соратника Рогозина стала владельцем 30,75% Global Ports
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Компания соратника Рогозина стала владельцем 30,75% Global Ports
Бизнес, 12:18
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Компания соратника Рогозина стала владельцем 30,75% Global Ports

Группа российских логистических и транспортных компаний «Дело» Сергея Шишкарева, заместителя вице-премьера Дмитрия Рогозина в Морской коллегии, получила 30,75% акций крупнейшего российского контейнерного оператора Global Ports. Об этом говорится в сообщении Global Ports.

«Global Ports Investments сегодня объявляет, что Transportation Investments Holding Limited [TIHL, принадлежит группе «Н-транс» Константина Николаева, Никиты Мишина и Андрея Филатова, основателей Global Ports] завершила продажу своей доли в 30.75% в Global Ports группе «Дело», о чем было объявлено 20 декабря 2017 года». — следует из сообщения.

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О заключении сделки о покупке группой «Дело» 30,75% Global Ports стало известно в декабре 2017 года. Стоимость сделки тогда оценивалась в $238 млн. Предполагалось, что это расширит возможности доступа обеим компаниям к ключевым экспортным направлениям — Северо-Западу, Востоку и Югу. Global Ports имеет контейнерные терминалы на Балтийском море (Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» в России, два контейнерных терминала в Финляндии, сухой порт в Санкт-Петербурге) и на Дальнем Востоке (Восточная стивидорная компания), а также нефтеналивной терминал в Таллине.

Группа «Дело», в частности, владеет зерновым и контейнерным терминалами в порту Новороссийска. «Коммерсантъ» называл Шишкарева соратником Рогозина. По данным издания, вице-премьер пролоббировал назначение бизнесмена в Морскую коллегию.

Теги: Global Ports
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