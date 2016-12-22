Первые иностранцы воспользовались tax free в России

Первые выезжающие из России иностранцы воспользовались системой tax free. В Москве и Петербурге за несколько часов выдано около 80 чеков. Об этом сообщил замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передает ТАСС.

Выступая на конференции в Сочи, Давыдов сообщил, что первый чек tax free был выдан в 8 утра шереметьевской таможней в Москве. Всего с момента запуска системой воспользовались 50 человек в столице и 30 — в Санкт-Петербурге.

В феврале первый вице-премьер России Игорь Шувалов говорил о вводе tax free по всей стране к октябрю, если в пилотном режиме не обнаружатся какие-то «узкие места», а Федеральная налоговая служба подтвердит, что все механизмы четко отлажены.