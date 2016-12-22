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В России с 10 апреля начнется пилотный запуск системы tax free
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В России с 10 апреля начнется пилотный запуск системы tax free
Бизнес, 07:04
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В России с 10 апреля начнется пилотный запуск системы tax free
С 10 апреля в России начнется пилотный запуск tax free в городах, принимающих матчи ЧМ по футболу 2018 года. Возврат налога пока будет неполным, кроме того, некоторые региональные аэропорты еще не готовы обеспечить работу системы
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

С 10 апреля в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, начнет работать система tax free, заявлял замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в начале месяца. Это пилотный проект, по всей России tax free заработает только к концу 2018 года.

Tax free — система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. Закон о введении tax free в России разработал Минфин по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, в ноябре 2017 года его подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, воспользоваться системой tax free смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Сумма покупки должна составлять не менее 10 тыс. руб. с учетом налога. В законе говорится, что иностранцы смогут рассчитывать на компенсацию налога до 18% за вычетом комиссии оператора tax free. Однако, как заметил Евтухов, в рамках пилотного проекта возврат будет неполным — 10–12% от стоимости товара. Причину снижения возврата он не пояснил.

В конце прошлого года планировалось, что пилотный проект будет распространяться только на магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Великом Новгороде, Калининграде и Владивостоке. Но согласно новому проекту постановления правительства, который Минпромторг разместил на портале нормативных актов 3 апреля, в список войдут и города, которые принимают этим летом чемпионат мира по футболу: Москва и подмосковный Красногорск, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Всего в списке более 60 торговых точек, в основном это торговые центры. В Москве, например, это ЦУМ, ГУМ, «Крокус Сити Молл». Но пока соответствующее новое постановление правительства не принято.

Не все готовы

В процессе возврата налога туристу кроме магазина задействованы Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и оператор tax free. Сейчас в России работают четыре таких оператора: крупнейший в мире швейцарский Global Blue, который создал в России совместное предприятие с Рубеном Варданяном, ирландский Premier Tax Free, а также российские Hi Sky (бенефициары — Роман Голивкин, Андрей Пилюгин и Анна Беляева) и «Национальный оператор tax free» (бенефициары — Екатерина и Алексей Сартаковы, а также Николай Кушнеров).

Документооборот в электронной форме между всеми участниками заработает только с октября 2018 года.​ Сейчас если турист сделал покупку в магазине, сотрудничающем с оператором tax free, при выезде он должен заверить чек у таможенной службы. ​Таможенник ставит отметки, после того как проверит, что товары и данные паспорта соответствуют чеку, пояснил РБК представитель ФТС. Заверенный на таможне чек нужно положить в специальный ящик в аэропорту. После этого конверты с чеками изымает оператор tax free и возмещает сумму НДС переводом на банковскую карту клиента.

Представитель ФТС сообщил, что уже определены восемь пунктов пропуска через границу, в которых будет подтверждаться фактический вывоз по tax free: автомобильный пункт в Мамоново, воздушные — в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Петербурге (Пулково), Сочи, а также морской и воздушный пункты во Владивостоке.

Сейчас ящики для tax free есть в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово. Для пассажиров уже есть навигация в терминале, подготовлены и оснащены два пункта tax free, рассказал РБК представитель Домодедово. По его словам, в аэропорту иностранцы смогут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают в России. Аэропорт Шереметьево объявил о запуске системы еще 3 апреля.

Из региональных аэропортов о готовности к работе с системой РБК рассказали только аэропорты Волгограда и Сочи. Сочинский аэропорт ведет переговоры с оператором tax free, установить специальный ящик должны 10 апреля, рассказал представитель аэропорта. Представители Кольцово (Екатеринбург) и Стригино (Нижний Новгород) заявили лишь, что «готовы предоставить всю необходимую инфраструктуру операторам tax free». Об этом сообщил и представитель Платова, заметив, что «остальные вопросы в проработке». Представитель Храброво (Калининград) заявил, что «информации по введению системы tax free в аэропорту» нет.

Большинство региональных аэропортов ждут, когда с ними свяжутся операторы tax free для установки системы, по факту договоренностей еще нет, пояснил РБК источник в одном из таких аэропортов. Представители аэропортов Казани, Саранска, а также Пулково и Внуково на запрос РБК не ответили.

Деньги вернутся

Расходы на компенсацию НДС для иностранцев оцениваются в 150–200 млн руб. в год, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта. ​Кроме того, ФТС должна будет потратить на запуск и обслуживание системы около 50 млн руб., ФНС — 213,15 млн руб. (плюс еще 94,22 млн руб. ежегодно).

Затраты на возврат налога оправданы, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Введение tax free увеличит общий туристический поток и отразится на доходах магазинов, отелей и перевозчиков, считает он. По словам Горина, сейчас иностранцы тратят в России за поездку $1,5–2 тыс. Это подтверждают и данные опроса EY, проведенного среди 1,5 тыс. человек из трех азиатских и двух европейских стран. При этом туристы, которые приезжают на шопинг-туры, тратят дополнительно еще $1,5 тыс. на покупки. Больше всего в России тратят граждане Китая, приезжающие по безвизовым туристическим обменам, — по данным туристической ассоциации «Мир без границ», около $530 в день.

За 17 лет с 2000 года количество иностранных туристов в России возросло более чем в два раза, рассказывал в марте руководитель Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Известиям». В 2017 году иностранные граждане совершили, по данным Росстата, 24,4 млн туристических поездок в Россию.

Сейчас оборот выездного и въездного туризма в России составляет 1,1 трлн руб. в год — это 1,2% от общего объема ВВП в 2017 году, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Только иностранные туристы принесли экономике России 839,5 млрд руб. в 2017 году. В этом году, по прогнозу WTTC, Россия привлечет 30,9 млн туристов, и они потратят в России на 7% больше. В частности, чемпионат мира по футболу должен добавить около 0,2 п.п. к росту ВВП в годовом выражении во втором и третьем квартале 2018 года, по подсчетам директора по научной работе Института Гайдара Сергея Дробышевского.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: tax free , Чемпионат мира по футболу-2018
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