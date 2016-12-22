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В ФСВТС назвали достойным экспорт оружия на фоне многолетних санкций США
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В ФСВТС назвали достойным экспорт оружия на фоне многолетних санкций США
Новые санкции США, 11:30
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В ФСВТС назвали достойным экспорт оружия на фоне многолетних санкций США

Объем экспорта российского оружия находится на достойном уровне, несмотря на многолетние санкции США. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, передает «Интерфакс».

«Мы уже четыре года под санкциями находимся, и, если посмотреть по объемам продаж вооружения и военной техники, он у нас находится на достойном уровне», — сказал он.

По словам Дрожжова, даже в условиях санкций портфель заказов не опускался ниже $45 млрд, а в настоящее время среди партнеров России более ста государств.

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В среду, 11 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным докладом о работе правительства в Госдуме, заявил, что за последние шесть лет объем российского экспорта на международном рынке вооружений находился на уровне $15 млрд. «Мы сохраняем лидирующие позиции на международном рынке вооружений. В 2012 году объем экспорта был в районе $14 млрд. И все последующие годы находился на уровне $15 млрд», — сказал глава правительства.

6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов. В списке оказался и единственный в России государственный экспортер вооружения и военной техники «Рособоронэкспорт», входящий в состав госкорпорации «Ростех». 

Теги: ФСВТС , экспорт вооружений , «Рособоронэкспорт» , «Ростех» , Дмитрий Медведев , американские санкции ...
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