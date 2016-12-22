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Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства
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Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства
Отравление Скрипалей, 08:42
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Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов постпредства

Россия подняла в комитете ООН по сношениям с государством пребывания вопрос высылки сотрудников постпредства в организации в марте, заявил пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств [в отношении сотрудников российского постпредства при ООН.]», — сказал Стржижовский.

Суть претензий состоит в том, что на сотрудников постпредств не могут распространяться ограничения, наложенные в рамках двусторонней повестки государства пребывания. Дипломат добавил, что Россия потребовала «принять необходимые меры по исправлению ситуации».

Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию
Политика

США 26 марта объявили о решении выслать 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг был сделан Вашингтоном в знак солидарности с позицией Лондона по «делу Скрипаля». К настоящему моменту в общей сложности более 145 сотрудников российского МИД были высланы из 28 стран. В ответ Россия выслала дипломатов стран, участвовавших в этой акции.

 

Теги: Генассамблея ООН , высылка дипломатов
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