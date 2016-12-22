Минобороны опубликовало документы об офицерской службе Юрия Гагарина

Минобороны опубликовало на своем сайте исторические документы об офицерской службе космонавта полковника Юрия Гагарина. Документы были опубликованы к отмечаемому в четверг Дню космонавтики.

В документах из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о службе Гагарина с момента присвоения ему первого офицерского звания «лейтенант» после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е.Ворошилова в октябре 1957 года. В частности, это технические документы, характеристики, приказы о присвоении воинских званий, в том числе о внеочередном производстве из старшего лейтенанта в майоры после удачного полета в космос в апреле 1961 года, и в подполковники — через год, а также о награждении званием Героя Советского Союза и другие.

Кроме того, на сайте военного ведомства опубликованы газетные статьи советской и зарубежной прессы, посвященные первому полету человека в космос.

Советский космический корабль «Восток-1» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным на борту успешно стартовал с космодрома Байконур и вышел на околоземную орбиту 12 апреля 1961 года. С апреля 1962 года этот день стал официальным советским, а затем и российским праздником — Днем космонавтики. Генассамблея ООН провозгласила 12 апреля международным Днем космонавтики в 2011 году. Гагарин погиб при выполнении тренировочного полета в 1967 году.