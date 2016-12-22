В Белграде снесли недавно установленный памятник Юрию Гагарину

Недавно установленный в Белграде памятник советскому космонавту Юрию Гагарину был демонтирован, заявил мэр сербской столицы Горан Везич. Об этом сообщает телеканал РТС.

«Существующий памятник и постамент будут удалены для создания нового памятника, который будет согласован всеми компетентными учреждениями», — цитирует телеканал слова сити-менеджера.

Монумент, установленный в районе Новый Белград 10 апреля, был демонтирован через несколько часов. Он представлял собой серую призму высотой около двух метров с головой космонавта наверху. На постамент была нанесена надпись: «Юрий Алексеевич Гагарин 1934–1968. Человек, который покорил космос 12 апреля 1961 года». По данным ТАСС, местные жители раскритиковали художественное исполнение памятника.

Сам глава города отметил на своей странице в Facebook, что «в процесс утверждения внешнего вида [памятника] не были включены ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни Минкультуры Сербии». Везич пообещал, что памятник заменят на «более достойный тому вкладу, который он [Юрий Гагарин] сделал для человечества».

Решение об установке памятника Юрию Гагарину приняло год назад, в апреле 2017 года, Законодательное собрание Белграда.