В Хабаровском крае объявили день траура по погибшим при крушении Ми-8

В Хабаровском крае объявили четверг, 12 апреля, днем траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Соответствующее решение принял губернатор Вячеслав Шпорт. «В день траура на всей территории края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований», — говорится в сообщении. В день траура телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложили воздержаться от показа развлекательных передач.
Шпорт пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших при крушении вертолета. «Будем внимательно следить за расследованием причин этого происшествия. От себя лично и от имени правительства края выражаю самые искренние и глубокие соболезнования», — приводятся в сообщении слова губернатора края.
Вертолет Ми-8 разбился во время тренировочного полета в Хабаровске 11 апреля. Он потерпел крушение в районе улиц Антенная и Хирургическая, в 300 м от жилого дома. В результате происшествия погибли шесть человек, которые находились на борту. Два обнаруженных «черных ящика» были переданы следователям.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительными версиями крушения называются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота. Семьям погибших правительство Хабаровского края выплатит по 1 млн руб.