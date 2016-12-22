Ильхам Алиев прокомментировал свое переизбрание президентом

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого в четвертый раз переизбрали на пост главы страны, поблагодарил граждан за доверие и оказанную поддержку. Об этом он сказал в своем обращении, сообщает агентство АПА.

«Азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность и развитие», — отметил он. Алиев подчеркнул, что армия страны «освободила часть наших [азербайджанских] земель от оккупации в апрельских боях». «Сегодня там развевается флаг Азербайджана, там тоже прошли президентские выборы. Придет день, когда наш флаг будет развеваться во всех ныне оккупированных территориях», — добавил он.

По его мнению, Азербайджан в настоящее время является одним из самых конкурентоспособных государств мира. «Результаты нашей работы очевидны по всем направлениям. Азербайджан реализует большие энергетические и транспортные проекты», — сказал Алиев. Он подчеркнул, что республика еще никогда не была такой сильной, как сейчас. «И мы будем еще более укреплять нашу страну», — пообещал глава государства.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 11 апреля. По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, в выборах приняли участие 3,9 млн из более чем 5,3 млн избирателей. Всего в Азербайджане проживают 9,5 млн человек.

Зампред и исполнительный секретарь правящей партии республики «Ени Азербаджан» Али Ахмедов отмечал, что за кандидата от партии — Ильхама Алиева — проголосовали более 80% пришедших на участки, а значит, он «одержал уверенную победу». Оппонентами действующего президента стали самовыдвиженец Захид Орудж, кандидат от Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Араз Ализаде, лидер «Движения национального возрождения» Фарадж Гулиев, Хафиз Гаджиев (партия «Муасир Мусават»), Рази Нуруллаев (альтернативный «Народный фронт Азербайджана») и Сардар Джалалоглу от Демократической партии Азербайджана.