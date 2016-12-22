Комиссия Поклонской усмотрела нарушение закона в жалобе на Слуцкого

На заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера усмотрели нарушение ФЗ «О защите персональных данных» в жалобе Фонда борьбы с коррупцией на незадекларированный депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким участок земли. Об этом заявила журналистам глава комиссии депутат Наталья Поклонская, передает корреспондент РБК.

«Относительно Слуцкого поступили юридические документы, касаемые его недвижимого имущества. В силу закона о защите персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе», — пояснила Поклонская.

«Поэтому мной будет направлен запрос в правоохранительные органы на этот счет. Кроме того, рассмотрение материалов в отношении еще одного депутата перенесено на 10 мая (следующее заседание комиссии)», — добавила она.

На заседании подвели итоги декларационной кампании за 2017 год и рассмотрели обращения, которые поступили в комиссию.

Все расследования фонда основаны на открытых источниках, в них нет нарушений закона о персональных данных. Об этом заявил РБК юрист ФБК Иван Жданов. «Очень странно наблюдать за тем, как комиссия Госдумы, вместо того чтобы поднять вопрос о прекращении полномочий депутата Слуцкого, к чему есть неоспоримые законные основания, угрожает ответственностью тем, кто доказал и указал на грубое нарушение закона депутатом Слуцким», — считает Жданов.

Глава ФБК Алексей Навальный 8 марта опубликовал в своем блоге материал, в котором говорится, что Леонид Слуцкий с 2008 года арендует лесной участок площадью 10 500 кв. м. Депутат не внес эту информацию в налоговую декларацию.

По данным ФБК, участок находится в Одинцовском районе Подмосковья и имеет кадастровый номер 50:20:0040648:1154. В сведениях о доходе и имуществе Слуцкого за период с 2011 по 2016 год этого участка нет.

В связи с этим ФБК направил заявление комиссии Поклонской о нарушении Слуцким законодательства о статусе депутата Госдумы. Фонд попросил ее принять меры по досрочному прекращению депутатских полномочий депутата Слуцкого.

Ранее работающие в Госдуме журналистки сообщили о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого. На него пожаловалась нынешний заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Слуцкий отрицал обвинения, но 8 марта на своей странице в Facebook попросил прощения у тех, кому «причинил любые переживания».