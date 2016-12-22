Еврокомиссия проверила офис телеканала Ziggo Sport

Инспекторы Еврокомиссии в рамках кампании по противодействию картельного сговора в спортивных телетрансляциях проверили офис голландской компании Ziggo Sport. Об этом сообщает Reuters.

«Нам сообщили, что Европейская комиссия инспектирует несколько медиакомпаний в Европе, в том числе Ziggo Sport, — заявили в компании. — Ziggo Sport полностью сотрудничает с инспекцией Еврокомиссии».

Это уже вторые внеплановые проверки Еврокомиссии телекоммуникационных компаний. Ранее сообщалось, что проведена инспекция в европейских офисах компании Fox Networks (входит в холдинг 21st Century Fox). В своем заявлении представители Еврокомиссии подчеркнули, что инспекции являются первым шагом по противодействию «нечестной конкуренции».



Ziggo Sport — голландский спортивный телеканал, является совместным предприятием Vodafone и Liberty Global. Телекомпания владеет правами на телетрансляцию английской и испанской футбольной лиги, матчей Лиги чемпионов в Нидерландах, а также имеет право на вещание соревнований в других видах спорта, включая гольф и баскетбол.