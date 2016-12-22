Еврокомиссия проверила офисы Fox Networks

Инспекторы Еврокомиссии провели внезапную проверку в европейских офисах телекоммуникационной компании Fox Networks Group (входит в холдинг 21st Century Fox). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Еврокомиссия в своем заявлении 10 апреля анонсировала внеплановые инспекции в отношении «дистрибуции прав на спортивные трансляции», но не уточняла, где они будут проводиться. «Еврокомиссия озабочена тем, что вовлеченные [в трансляции спортивных мероприятий] компании могут нарушать европейское антимонопольное законодательство. Должностные лица Еврокомиссии сопровождались [во время инспекций] cвоими коллегами из национальных европейских антимонопольных ведомств», — следует из сообщения.

Еврокомиссия подчеркивает, что инспекции являются «первым шагом» по противодействию «нечестной конкуренции». Деталей Еврокомиссия не сообщает.

The Telegraph сообщало об обысках в офисе компании в Хаммерсмите 10 апреля. Офисы в других европейских странах, куда пришли инспекторы Еврокомиссии, до сих пор не названы.

Fox Networks Group является зарубежным подразделением 21st Century Fox. В частности, она имеет права на спортивные трансляции через Sky Broadcasting в ряде европейских стран — Великобритании, Германии и Италии. Как сообщает Би-би-си, ранее 21st Century Fox пыталась продать свою долю в Sky Broadcasting Disney за $52,4 млрд. Чтобы завершить эту сделку, американский телекоммуникационный холдинг в январе пытался купить 61% Sky Broadcasting для увеличения своей доли в операторе трансляций, но эта попытка столкнулась с противодействием антимонопольной службы Великобритании. В феврале 2018 года американский Comcast предложил Fox Networks $31 млрд за Sky Broadcasting.