Киев поддержал предложение Трампа к России готовиться к удару по Сирии

Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал призыв президента США Дональда Трампа к России готовиться к ракетному удару по Сирии.

«Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией», — написал министр на своей странице в Twitter.

Речь идет о заявлении президента США, в котором он сказал, что Россия не должна быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». «Животным» он ранее называл своего сирийского коллегу Башара Асада. «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и продвинутые», — написал Трамп в Twitter.

Такое заявление Трамп сделал в ответ на слова посла России в Ливане Александра Засыпкина, который в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по Сирии и открывать ответный огонь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила. что ракетный удар по Сирии, который анонсировал Трамп, может иметь целью скрыть следы «провокации» с применением химоружия. «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала она в Facebook.