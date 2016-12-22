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Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
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Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Экономика, 17:58
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Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутатов о повышении пенсий работающим пенсионерам, рассказал о своей бабушке, которая на пенсии работала сторожем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы правительства, в советский период до середины 70-х гг. не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. «Потом вспоминал свою бабушку, [получение пенсий] допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», — пояснил он.

Сейчас, по словам Медведева, действует другая система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от размера их зарплаты.

Также Медведев заявил, что уже назрели решения по вопросу изменения пенсионного возраста. «При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений», — приводит слова премьера «Интерфакс».

При этом он отметил, что нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни в стране была 39-41 год, что на 30 лет меньше, чем сейчас.

Утром 11 апреля Центр стратегических разработок Алексея Кудрина опубликовал часть стратегии,разработанной для президента России Владимира Путина. В ней, в частности, говорится, что к 2034 году пенсионный возраст россиян должен быть увеличен до 63 лет для женщин и 65 лет — для мужчин. За счет этого предлагается увеличить размер пенсий.

По данным Росстата за девять месяцев 2017 года, на данный момент в России продолжительности жизни составляет 72,5 года.

Теги: Дмитрий Медведев , бабушка , пенсии
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