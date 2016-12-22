Володин предложил Медведеву ответить на санкции США зеркальными мерами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву принять ответные меры в отношении США за введение санкций против российских компаний, сообщает ТАСС.

«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса», — считает Володин.

«Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США, которую они к нам импортируют», — считает он. По словам Володина, нужно сделать «ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям». Он добавил, что такие возможности у России есть.

«Власти США, по-видимому, считают, что наша порядочность является слабостью. Это не так. И те, кто сегодня инициируют соответствующие решения, должны это понимать», — заявил спикер Госдумы.

6 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Они коснулись 14 крупных российских компаний, в том числе Rusal и «Реновы», и 24 граждан России, в том числе владеющих рядом компаний миллиардеров Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Игоря Ротенберга.