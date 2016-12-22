Фридман заявил о сохранении планов по объединению активов L1 и BASF

LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана и немецкая BASF сохраняют планы по объединению нефтяных активов. Об этом заявил журналистам Фридман, сообщает корреспондент РБК. По его словам, сейчас идут переговоры, и санкции США на них не отражаются, «никаких изменений нет».
Об объединении активов BASF и L1 стало известно в ноябре 2017 года, об этом сообщал представитель компании DEA Фридмана. При этом в DEA указывали, что не уверены в завершении сделки. Представитель BASF Йенс Фай подтверждал РБК проведение переговоров с DEA. Он также отмечал, что не может дать гарантий об успешном завершении сделки. По словам источников Bloomberg, стоимость объединения компаний составит €10 млрд. В декабре 2017 года BASF и группа L1 подписали протокол о намерении объединить нефтегазовые активы Wintershall (принадлежит BASF) и DEA (принадлежит LetterOne) в одно совместное предприятие под названием Wintershall DEA. На первоначальном этапе 67% акций новой компании будут принадлежать BASF, остальные 33% — L1.