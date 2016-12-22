Структура BASF и нефтяная компания Фридмана задумались о слиянии

Крупнейшие нефтегазовые компании Германии — подконтрольная концерну BASF Wintershаll и DEA Михаила Фридмана — могут в ближайшее время объединиться. Стоимость новой компании может составить €10 млрд

Михаил Фридман (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Компании Wintershall (нефтяное подразделение концерна BASF) и DEA Михаила Фридмана обсуждают слияние, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Представитель BASF Йенс Фай подтвердил РБК переговоры с LetterOne Фридмана. По его словам, в объединенной компании BASF будет мажоритарным акционером. В случае если стороны достигнут соглашения, объединенная компания может выйти на IPO в среднесрочной перспективе. Представитель компании отметил, что пока нет гарантии того, что сделка состоится.

По сведениям источников Bloomberg, соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие дни или недели. Стоимость объединенной компании может составить €10 млрд. Таким образом, пишет Bloomberg, два крупнейших нефтегазовых бизнеса Германии объединятся.​

LetterOne Михаила Фридмана и партнеров приобрела DEA в 2015 году за €5,1 млрд. При этом среди претендентов на компанию был и BASF. Компания владеет 128 лицензиями в восьми странах, добыча в 2016 году составила 50 млн барр. нефтяного эквивалента (у Wintershall — 165 млн барр.).

В июле L1 Energy (энергетическое подразделение LetterOne) отказалась от покупки за $700 млн техасской нефтяной компании ExL Petroleum. Как писал Bloomberg, причиной отказа стала возможность блокирования сделки властями США в лице Комитета по иностранным инвестициям.

У Wintershall в России есть доли в двух действующих проектах — разработке первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у «Газпрома» и Wintershall по 50%) и Южно-Русском месторождении (35%), которое компания также разрабатывает совместно с «Газпромом». По данным «Коммерсанта», в 2016 году на первом блоке было добыто 6,5 млрд куб. м газа и 2,8 млн т газового конденсата, добыча на Южно-Русском составила 25 млрд куб. м. Wintershall принадлежит также по 25% в проектах освоения четвертого и пятого блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения (начало добычи ожидается в 2020–2021 годах). К тому же, немецкая компания является совладельцем газопровода «Северный поток» (Nord Stream, 15,5%), проходящего по дну Балтийского моря (мощность — 55 млрд куб. м в год), и выступает партнером «Газпрома» по строительству второй ветки этого газопровода Nord Stream-2.