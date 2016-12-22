В результате взрыва на заводе «Алмаз» в Петербурге погиб человек

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на судостроительном заводе «Алмаз» при взрыве на корабле погиб один человек и еще 11 человек пострадали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе петербургского ГУ МЧС. ЧП произошло по адресу: Петровский просп., 26, Принимается решение о госпитализации пострадавших.
«По прибытии [спасателей] установлено, что в сварочном цехе на строительных лесах для реставрации находится корабль. В одном из трюмов при проведении лакокрасочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси, возгорания не было», — сказали в министерстве.
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 5 апреля произошел взрыв на АЗС. Перед хлопком на территории заправки проводились демонтажные работы пустого подземного резервуара. Никто не пострадал.