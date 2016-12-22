В Сербии рухнул военный самолет
Общество, 15:06
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В Сербии рухнул военный самолет
В Сербии разбился учебный штурмовик Soko G-4 Super Galeb ВВС страны, говорится в сообщении сербского Минобороны.
Авария произошла в муниципалитете Ковачицы во время планового учебного полета. Один пилот погиб, второй летчик был отправлен в госпиталь Военно-медицинской академии. На место крушения отправились работники прокуратуры, начато расследование инцидента. Глава Минобороны Сербии Александр Вулин и начальник штаба Сухопутных войск Любиш Дикович выразили соболезнования родным и близким пилота. Причины инцидента не сообщаются.
Ранее стало известно о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира. Жертвами катастрофы стали 247 человек.