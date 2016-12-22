СМИ сообщили об атаке хуситов на объекты Saudi Aramco

Повстанцы-хуситы с территории Йемена нанесли авиаудары по аэропорту и предприятиям нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Manar со ссылкой на источники.

Указанные объекты обстреляли с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ударам подверглись международный аэропорт Абха в провинции Асир и объекты Saudi Aramco в провинции Джизан.

Эр-Рияд пока не комментировал ситуацию.

Накануне Al Manar​ сообщил на своей странице в Twitter, что Йемен запустил баллистическую ракету Badr1 в сторону военного лагеря Саудовской Аравии в Джизане.

На прошлой неделе силы ПРО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которую хуситы выпустили с территории Йемена в сторону Джизана. Представитель сил арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией полковник Турки аль-Малики заявил на пресс-конференции, что мятежники угрожают портам и гаваням в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Он добавил, что были перехвачены более 100 ракет, которые выпустили повстанцы.

По данным Saudi Aramco, в результате инцидента никто не пострадал, а объекты компании, включая объекты в Джизане, работают в штатном режиме.

@Saudi_Aramco

Гражданская война в Йемене длится с 2011 года. В 2015 году в страну вошли силы арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, чтобы помочь властям Йемена справиться с повстанцами-хуситами.