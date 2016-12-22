На востоке Китая произошел крупный взрыв

В порту китайского города Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке страны произошел взрыв. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как рассказали спасатели, взрыв произошел в портовом районе Цзянбэй. Ударной волной были разрушены несколько зданий, с близлежащих домов сорваны крыши, в жилых и торговых зданиях в радиусе километра частично выбиты стекла. Очевидцы говорят о столбе белого дыма над местом происшествия.

Агентство Xinhua сообщает о раненых, однако их число пока неизвестно. Они направлены в медучреждения. Оценка ущерба и количества пострадавших продолжается. По сведениям агентства, взрыв произошел на одном из предприятий портовой зоны Нинбо.

Причина взрыва устанавливается.

В июне в китайском округи Синъюань произошел взрыв газопровода. В результате аварии пострадали 89 человек. Инцидент случился во время ремонта газопровода. Большинство пострадавших при взрыве — пациенты и врачи больницы, находящейся рядом с газопроводом.