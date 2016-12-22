Сванидзе повторно попросил Путина наградить лидера восстания в Собиборе

Глава комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе еще раз предложил президенту России Владимиру Путину посмертно представить советского офицера Александра Печерского, возглавившего единственное успешное восстание в нацистском концлагере «Собибор», к званию Героя России. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Накануне в Госдуме состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», посвященного этому бунту. После него Сванидзе напомнил, что в 2013 году он уже предлагал Путину наградить Печерского.

Сайт СПЧ приводит текст тогдашнего обращения. «Был такой герой во время Великой Отечественной войны — Печерский Александр», — говорилось в послании. «Он герой, без страха и упрека, скромный человек», — добавил Сванидзе.

Пять лет назад Сванидзе рассказал Путину, что идею присвоить звание посмертно поддержали многие инстанции, однако из президентской комиссии по госнаградам пришел отрицательный ответ. Там заявили, что награждают только тех фронтовиков, на которых есть нереализованные наградные материалы во время войны. В случае с Печерским этого быть не могло, так как он находился в плену.

В феврале именем Печерского назвали поезд Москва — Ростов-на-Дону.

Печерский родился в 1909 году. Был призван в армию в первый день войны, осенью 1941 года попал в плен. Два года спустя был отправлен в Собибор. 14 октября 1943 года он возглавил восстание пленных. После бунта из 550 узников выжили 53 человека, но лагерь прекратил существование. Сбежавший из лагеря Печерский партизанил в Белоруссии, затем попал в штрафбат. После окончания войны жил в Ростове-на-Дону. Умер в 1990 году.

Собибор — нацистский лагерь на территории Польши. С мая 1942 года по октябрь 1943 года там были убиты 250 тыс. евреев.