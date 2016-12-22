Поезд Москва – Ростов-на-Дону назовут в честь лидера восстания в Собиборе

Поезду сообщением Москва — Ростов-на-Дону будет присвоено имя предводителя восстания заключенных в концлагере Собибор Александра Печерского. Об этом сообщается на сайте ​Российского исторического общества.

«В свой первый рейс поезд «Александр Печерский» отправится 22 февраля 2018 года в 18:42», — говорится в сообщении.

В честь запуска состава на Казанском вокзале пройдет торжественное мероприятие. Тогда же состоится открытие ​тематической выставки, экспонаты которой будут расположены на вокзалах Москвы и Ростова-на-Дону.

Событие приурочено к 109-му дню рождения Печерского, который до и после войны жил в Ростове-на-Дону.

Кроме того, 3 мая в России состоится премьера фильма о восстании в Собиборе. Автором идеи картины, по некоторым данным, был министр культуры Владимир Мединский. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Константин Хабенский.

Александр Печерский 14 октября 1943 года организовал единственное успешное восстание в лагере смерти Собибор. Согласно плану Печерского, заключенные должны были тайно ликвидировать персонал лагеря, захватить оружие на складе и убить охрану. План удалось выполнить лишь частично — заключенные убили 12 членов СС из персонала лагеря, но не смогли достать оружие, поэтому были вынуждены пробираться к лесу через минные поля под обстрелом охраны Собибора. Около 80 человек погибли при побеге, еще 170 были пойманы немцами в ходе поисков. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.