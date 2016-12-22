Умер автор первых хитов Киркорова композитор Тончо Русев

Падение вертолета в Хабаровске. Фоторепортаж

Появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Хабаровске

При падении вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек

Вертолет Ми-8 упал на улицу Хабаровска

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Авиакомпании получили предупреждение об угрозе ракетных ударов по Сирии

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Госдеп не смог назвать использованное при «химатаке» в Сирии вещество

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

Строители моста в Крым ответили на сообщения об аресте судна на Украине

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Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году

Россия по военным каналам предупредила США о последствиях ударов по Сирии

Российский сервис заявил о просьбе Apple удалить приложение из-за санкций