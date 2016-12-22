При падении вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек

В результате падения вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Об этом «РИА Новости» заявил представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
«Поисковые работы завершены. Следственный комитет приступил к осмотру места происшествия. На пустыре в радиусе одного километра разбросаны обломки вертолета, горит фюзеляж», — заявил он.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России подтвердило гибель шестерых человек. «По данным следствия на борту находились члены экипажа в количестве шести человек, которые по предварительным данным не выжили», — говорится в сообщении.
Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал в Хабаровске в районе улиц Антенная и Хирургическая утром 11 апреля.