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Мадуро вслед за Трампом отказался от участия в саммите Америк
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Мадуро вслед за Трампом отказался от участия в саммите Америк
Политика, 04:09
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Мадуро вслед за Трампом отказался от участия в саммите Америк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался принять участие в саммите Америк, который состоится в Перу 13 и 14 апреля, пишет газета El Universal.

«Вчера вечером я решил, что не поеду на саммит Америк, и я останусь с народом, чтобы отметить неудачную попытку Уго Чавеса провести государственный переворот в 2002 году», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что этот саммит не находится в числе приоритетов для Венесуэлы. Кроме того, Мадуро назвал встречу глав государств региона «потерей времени».

10 апреля президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк для того, чтобы подготовить ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Вместо американского лидера на саммит поедет вице-президент Майк Пенс.

Саммит Америк — организуемая под эгидой Организации американских государств (ОАГ) встреча глав стран и правительств Америки. Ее целью является формирование общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем.

Теги: Николас Мадуро , Дональд Трамп , саммит , Перу
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