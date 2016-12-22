Цукерберг пообещал пользователям оставить бесплатную версию Facebook

Глава и основатель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг, выступая на слушаниях в американском Сенате, пообещал, что социальная сеть Facebook будет всегда доступна для пользователей в бесплатной версии. Трансляцию заседания в верхней палате парламента вел телеканал CNN.

По словам Цукерберга, у Facebook всегда будет бесплатная версия. Он подчеркнул, что цель компании — помочь соединять людей по всему миру.

«Чтобы это делать, мы полагаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы привержены это делать», — отметил он.