Семь полицейских погибли во время бунта в мексиканской тюрьме

В штате Веракрус на востоке Мексики в результате бунта в тюрьме «Ла-Тома» погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения. Об этом пишет El Universal.
Сообщается, что в субботу в 21:30 по местному времени (05:30 мск воскресенья) более 1,3 тыс. заключенных устроили мятеж с требованием отставки начальника тюрьмы. Когда полицейские попытались усмирить бунтующих и перевести некоторых из них в другое пенитенциарное учреждение, заключенные отказались подчиниться, напали на стражей порядка и подожгли матрасы. В сообщении пресс-службы правительства высказано предположение, что сотрудники полиции скончались от удушья.
«Эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Основной причиной считают асфиксию, вызванную дымом от горящих матрасов», — сообщили в ведомстве.
Бунтующих удалось усмирить в воскресенье в 06:00 по местному времени (14:00 мск). На данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что 29 марта в венесуэльской тюрьме при пожаре, возникшем во время бунта заключенных, погибли 68 человек.