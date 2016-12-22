Строители моста в Крым ответили на сообщения об аресте судна на Украине

Песок, который находился на борту арестованного на Украине судна, не предназначался для строительства Крымского моста. Об этом «РИА Новости» заявили в инфоцентре «Крымский мост».
«Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности», — сказали в инфоцентре. Там добавили, что на данный момент на стройке моста нет необходимости в песке.
В компании уточнили, что песок на строительство моста преимущественно доставляли с территории Краснодарского края сухопутными перевозками.
10 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд удовлетворил ходатайство об аресте судна-земснаряда компании Tans Services Maritime с портом приписки в Туапсе. По версии украинской стороны, экипаж этого судна незаконно добывал песок в заповеднике «Лебяжьи острова», который расположен на северо-западе Крымского полуострова. В настоящее время российское судно находится в порту города Южный (Одесская область Украины).