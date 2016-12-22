На севере Москвы загорелся ангар

Одноэтажный ангар загорелся вечером 10 апреля возле торгового центра «Ашан-Сити» в районе Марьина Роща на севере Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу: улица Веткина, владение 2, строение 5, поступило в экстренные службы в 20:31 мск. Площадь пожара составляет 150 кв. м. Информации о пострадавших нет, пожарные приступили к тушению возгорания.

В Москве 4 апреля загорелся торговый центр «Персей для детей», находящийся на Малой Семеновской улице. В результате пожара погиб один человек, шесть спасателей пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Из здания эвакуировали около 600 человек. Площадь возгорания составила около 80 кв. м. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 109 и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность).