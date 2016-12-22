Российский сервис заявил о просьбе Apple удалить приложение из-за санкций

Корпорация Apple направила в аккаунте разработчика российскому сервису для заказа такси «Максим» уведомление о необходимости удалить приложение из магазина App Store в течение двух недель. Об этом говорится в сообщении сервиса, поступившем в РБК.

«Приложение для заказа такси «Максим» должно быть удалено из App Store в течение 14 дней с момента уведомления. Иначе Apple сама исключит приложение из маркета», — говорится в сообщении сервиса, которое поступило 3 апреля.

Письмо пришло от службы Apple Review, которая оценивает загружаемые в Apple Store приложение на соответствие требованиям законодательства, следует из письма, поступившем в сервис «Максим» (есть у РБК). «Недавно мы определили, что компания Apple не может служить платформой для вашего приложения, потому что это запрещено в соответствии с положениями США о санкциях», — говорится в письме. Там также уточняется, что в соответствии с законами США «App Store не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго со стороны США».

В сообщении не указывается, о каких странах идет речь. Однако, представители Apple Review рекомендовали разработчикам обратиться в Министерство финансов США или к законам о санкциях в отношении Ирана и Сирии, если у них возникнут какие-либо вопросы. Если требование удалить приложение не будет выполнено разработчиками, корпорация исключит его из App Store сама, говорится в письме.

Сервис заказа такси «Максим» работает в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Таджикистане, на Украине, а также в Болгарии. Кроме того, как ранее сообщал РБК, готовился к выходу на иранский рынок. Столица Ирана Тегеран числился на карте городов присутствия на сайте сервиса даже до его официального запуска. В России «Максим» работает более чем в 200 городах.

Однако по требованию Apple в конце января в приложении сервиса «Максим» Иран был исключен из списка выбора стран. «На территории Ирана App Store заблокирован, поэтому иранские пользователи iPhone и iPad не скачивают оттуда приложение «Максим». В стране действует национальный маркет для iOS, который Apple не блокирует», — заявили в сервисе.