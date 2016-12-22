ФАС оштрафовала «дочку» Novartis за завышение цены на препарат от рака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию «Новартис Фарма» на 912,5 тыс. руб. из-за завышения цен на лекарство от рака груди «Тайверб» (международное наименование — лапатиниб). Об этом сообщает ФАС.

По данным ФАС, в 2016 году «Новартис Фарма» ввела «новую систему скидок и бонусов», из-за которой цена препарата не снизилась, а наоборот выросла. «В результате таких манипуляций с ценообразованием нарушитель обязан заплатить штраф и снизить цену лекарственного препарата в соответствии с выданным предписанием», — отметил замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Максим Дегтярев.

В январе 2018 года сотрудники службы установили, что компания завысила цены на «Тайверб» на 35%, из-за чего препарат стал стоить 159 тыс. руб. вместо 118 тыс. руб. за упаковку. ФАС признала это нарушением закона. «Компания злоупотребила монопольным положением в виде установления и поддержания монопольно высокой цены», — отмечал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.