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ФАС обвинила «дочку» Novartis в завышении на 35% цены на препарат от рака
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ФАС обвинила «дочку» Novartis в завышении на 35% цены на препарат от рака
Общество, 10:59
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ФАС обвинила «дочку» Novartis в завышении на 35% цены на препарат от рака
Компания «Новартис Фарма» признана виновной в злоупотреблении монопольным положением. Рост стоимости упаковки препарата «Тайверб» до 159 тыс. руб. ФАС сочла установлением монопольно высокой цены
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о завершении расследования дела по факту повышения компанией «Новартис Фарма» цен на лекарство от рака груди под названием «Тайверб» (международное непатентованное название — лапатиниб).

По итогам рассмотрения дела, действия компании «Новартис Фарма», повысившей цену препарата сразу на 35%, с 118 тыс. до 159 тыс. руб. за упаковку, были признаны нарушением закона, сообщает пресс-служба ФАС.

«Компания злоупотребила монопольным положением в виде установления и поддержания монопольно высокой цены», — пояснил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

По словам чиновника, теперь «Новартис Фарма» будет выдано предписание об устранении правонарушения, а кроме того, на нее будет наложен штраф, размер которого ФАС намерена определить «в установленные законом сроки».

Нижегородцев назвал дело в отношении компании «прецедентным», так как «Тайверб» не входит в определенный законом перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством.

«Мы считаем это дело прецедентным, которое откроет целый класс дел в отношении тех лекарственных препаратов, которые не входят в перечень ЖНВЛП, — сказал представитель ФАС. — Мы надеемся, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС России и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП».

Представитель «Новартис Фарма» не смог оперативно ответить на запрос РБК.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Анастасия Демидова.
Теги: онкология , Novartis
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