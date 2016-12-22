СК назвал источник отравления детей выхлопными газами в школе под Пензой

Шестеро детей, которые были эвакуированы из школы поселка Колышлей в Пензенской области, отравились выхлопными газами из-за использования мотопомпы на бензине. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Колышлейскую районную больницу доставили шестерых детей (2009 и 2006 годов рождения) с признаками отравления. Следователи установили, что утром 10 апреля в школе №2 поселка Колышлей откачивали талые воды, которые затопили подвал школы. В ходе этих работ использовалась мотопомпа на бензине.

«По предварительной информации, в процессе работы мотопомпы выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где шел учебный процесс. В результате у шестерых детей ухудшилось самочувствие», — пояснила Махницкая.



По ее словам, начата доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.