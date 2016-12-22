В Пензенской области школьники отравились угарным газом

В одной из школ поселка Колышей Пензенской области школьников эвакуировали с симптомами отравления. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МЧС.

«Сотрудники МЧС провели эвакуацию, а после передали детей медикам для проведения осмотра», — рассказали в пресс-службе.

Начальник отдела развития медицинской помощи детям, службы родовспоможения и демографии регионального минздрава Марина Евстигнеева сообщила РБК, что школьники чувствуют себя хорошо, но пока остаются под наблюдением врачей.

«У них были признаки отравления — тошнота и головокружение, но это было кратковременно. Мы предполагаем, что они отравились окисью углерода. Всего в больнице сейчас шесть школьников от 9 до 12 лет», — сказала она.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что источник утечки газа находился в подвале здания.

9 апреля в Кемеровской области 25 детей почувствовали ухудшение самочувствия во время занятий в бассейне. Всем была оказана медицинская помощь, десять человек попали в больницу. По предварительным данным, причиной инцидента стало превышение концентрации хлора.