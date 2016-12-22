Комитет Госдумы поддержал блокировку соцсетей и мессенджеров за фейки

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возможности блокировки соцсетей и мессенджеров, если они отказываются удалять данные, признанные противоправными. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. Согласно законопроекту, владельцы публичных сетей, российская аудитория которых превышает 100 тыс. человек в сутки, должны в течение 24 часов удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Если компания не удалит противоправную информацию в течение суток, ее ждет штраф, после повторного нарушения Роскомнадзор будет обращаться в суд с требованием ограничить доступ к данным ресурса.