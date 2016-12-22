Собянин поручил разработать для Москвы программу «Умный город»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил для повышения эффективности городского управления разработать программу «Умный город». Об этом он заявил во время заседания столичного правительства, передает «РИА Новости».

«Сегодня можно уже говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», который охватывал бы все стороны нашей жизни», — сказал Собянин. Мэр напомнил, что без многих электронных услуг уже невозможно представить жизнь — это электронный дневник, московская электронная школа, ЕМИАС, электронные билеты на транспорт. И количество таких сервисов растет.

Новый этап информатизации городского пространства должен наступить уже в 2019 году. Планируется, что многие рутинные операции роботизируются. В частности, речь идет о распознавании и синтезе речи, машинном переводе и других технологиях.

В пятницу, 6 апреля, правительство внесло изменения в правила оценки качества предоставления госуслуг. С июля 2019 года отзывы граждан будут влиять на оценку работы руководителей МФЦ. Для обратной связи создан специальный портал «Ваш контроль».