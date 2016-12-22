Трамп назвал обыски в офисе своего адвоката «нападением на страну»

Президент США Дональд Трамп назвал «позорной ситуацией» и «нападением на страну» обыск сотрудниками Федерального бюро расследований в офисе его личного адвоката Майкла Коэна. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп заявил, что ФБР «ворвалось» в офис Коэна. Он также подверг критике работу генерального прокурора Джеффа Сешнса за то, что тот отказался от участия в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году и за то, что не стал расследовать «преступления» его оппонента на выборах Хиллари Клинтон. Также он раскритиковал заместителя генпрокурора Рода Розенштейна, который контролирует проведение расследования по «российскому делу».

Обыски в офисе Коэна прошли 9 апреля. По словам его адвоката Стивена Райана, сотрудники ФБР изъяли личную переписку между Коэном и его клиентами. «Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы управлением специального прокурора Роберта Мюллера», — сказал Райан. Мюллер также занимается расследованием «вмешательства» России в выборы президента США. По словам Райана, Коэн передал американским властям тысячи документов, которые имеют отношение к расследованию.