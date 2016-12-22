Синоптики предупредили москвичей о возможной грозе

Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 10 апреля, не исключены первая гроза и дождь. Об этом РБК сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня, 10 апреля, местами пройдут кратковременные дожди, мы даже не исключаем грозу», — сообщил он.

По словам синоптика, по области ожидается температура воздуха от плюс 16 градусов до плюс 21 градуса. Вечером через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться усилением ветра.

Синенков пояснил, что 11 апреля в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Утром на юге Московской области возможен небольшой дождь.Температура поднимется до плюс 10 градусов.

Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромет» Анатолий Цыганков рассказал РБК, что дождь в Москве ожидается после 19:00.

Ранее на 9–11 апреля синоптики прогнозировали «майскую погоду». «Начало следующей недели на фоне западного крыла азиатского максимума выдастся по-весеннему комфортным», — отмечал сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.