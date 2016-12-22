Самое популярное в истории YouTube видео снова стало доступно

Фото: Скриншот с видео LuisFonsiVEVO / Youtube

Клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси и американского рэппера Дэдди Янки оказался недоступен на YouTube днем 10 апреля. ​На то что видео с клипом стало недоступно, а вместо обложки композиции на YouTube появилась фото с несколькими фигурами в масках, которые целятся в камеру из оружия, обратили внимание The Independent и BBC. Изображение, появившееся на месте видеоролика с 5 млрд просмотрами, было позаимствовано из сериала «Бумажный дом», снятый Netflix, уточняет The Verge.

Как сообщали издания, в названии композиции появилось указание на то, что страница была взломана. По данным BBC, хакеры, которые сами себя называют Prosox и Kuroi'SH, изменили заголовок видео, добавив к нему слово «взломано» и свои имена, а также приписали под ним «Освободите Палестину».

После этого некоторое время на месте клипа к песне Despacito отображалось надпись «видео удалено пользователем».

Помимо страницы с клипом на пеcню Despacito, были изменены страницы с клипами других популярных исполнителей — Селены Гомес, Кетти Пэрри, Шакиры, Тейлор Свифт и некоторых других, указывает The Verge. При этом издание без уточнения названий композиций пишет, что не все взломанные страницы с видео были удалены, у некоторых были просто изменены заголовки.

Фото: Скриншот со страницы Vevo / Youtube

Как указывал BBC, в учетной записи Twitter, которая принадлежит пользователю с ником Prosox, совпадающему с ником одного из предполагаемых хакеров, появилось сообщение, адресованное видеосервису: «YouTube, это просто ради веселья. Я просто использую скрипт youtube-change-title-video и пишу «взломан». Не судите меня, я люблю YouTube».

Позже днем 10 апреля клип вновь стал доступен для просмотра. На момент подготовки этой заметки (15:12 мск) видеоклип вновь был доступен на YouTube. На странице также указано, что число просмотров этого видео превышает 5 млрд.

Google (владеет сервисом YouTube) пока официально не комментировал ситуацию.

Для взлома страниц популярных исполнителей в в данном случае скорее всего был использован фишинг, рассказал РБК руководитель направления BrandProtection компании Group-IB Илья Рожнов. По его словам, злоумышленники скорее всего почтовые ящики, а через них уже получили доступ к странице видеоклипов. «Youtube-аккаунты привязаны к gmail-почте и по сути представляют собой один общий аккаунт», — указал эксперт.

По его словам, на «удочку» мошенников попадаются не только неопытные пользователи, но и владельцы аккаунтов с многолетним стажем, за которыми стоят иногда даже не один, а целая команда профессионалов. «Различными уловками пользователей вынуждают ввести логин и пароль на стороннем ресурсе, а после этого там же запрашивают код подтверждения. В этом случае не спасает даже двухфакторная аутентификация: пользователь своими руками передал все данные злоумышленнику», — рассказал он.

Клип на Despacito, (название песни переводится как «Медленно»), был опубликован в январе 2017 года и в тот же день набрал 5,14 млн просмотров.

Ремикс на нее с участием Джастина Бибера, выпущенный в апреле того же года, также стал чрезвычайно популярным — две версии песни в сочетании помогли Despacito побить мировой рекорд по числу прослушиваний на стриминговых сервисах к лету прошлого года.

Клип на оригинальную композицию стал самым популярным в истории YouTube видеороликом менее недели назад.