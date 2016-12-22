В результате взрыва в сирийском Идлибе погибли 28 человек

Не менее 28 человек погибли, еще 135 пострадали при взрыве в семиэтажном доме в сирийском городе Идлибе. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Об этом агентству Anadolu сообщил глава Управления гражданской обороны Идлиба Хадж Юсуф.

Взрыв произошел в понедельник, 9 апреля. От него пострадали близлежащие дома и автомобили. Причины ЧП еще не установлены.

Накануне Anadolu со ссылкой на чиновника из Управления гражданской обороны сообщало, что в результате взрыва в Идлибе погибли не менее 15 мирных жителей и еще 36 ранены.



В начале января в Идлибе произошла серия взрывов, в результате которых погибли не менее 30 человек и пострадали 70. Целью атаки была штаб-квартира группировки «Аджнад аль-Кавказ», в которую входят выходцы с Кавказа и Центральной Азии. Также были подорваны несколько припаркованных автомобилей.