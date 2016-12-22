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В результате серии взрывов в Идлибе погибли 30 человек
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В результате серии взрывов в Идлибе погибли 30 человек
Война в Сирии, 07 янв, 23:56
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В результате серии взрывов в Идлибе погибли 30 человек

В сирийском городе Идлиб, находящемся под контролем повстанцев, произошла серия взрывов, в результате чего погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Агентство сообщает, что взорвались несколько припаркованных автомобилей. Информацию о взрывах также подтверждает Associated Press со ссылкой на данные наблюдателей и мониторинговых групп. По данным агентства, в результате одного из взрывов погибли 18 человек. Anadolu также сообщает о 70 пострадавших. На месте работают машины скорой помощи.

Sky News Arabiya​ утверждает, что целью взрывов была штаб квартира так называемой «Кавказской армии» («Аджнад аль-Кавказ») — группировки, объединяющей выходцев с Кавказа и Центральной Азии, приехавших в Сирию для борьбы против режима Башара Асада. Телеканал приводит слова главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдулрахмана, который сообщил, что штаб-квартира группировки оказалась полностью разрушена в результате взрывов. Еще один заминированный автомобиль был припаркован возле супермаркета.

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», активисты «Аджнад аль-Кавказ» уже обвинили в организации теракта группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», связанную с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенная в России террористическая организация). Причиной стал отказ «Кавказской армии» совместно с террористической группой участвовать в боевых действиях в провинции Идлиб, где ведет наступление армия Сирии.

«Аль-Маядин» опубликовал в Twitter фото с места взрыва.

Провинция Идлиб в Сирии контролируется силами повстанцев и террористических организаций. 30 декабря сирийская армия сообщила об освобождении нескольких населенных пунктов в этом регионе.

Теги: Сирия , взрыв
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