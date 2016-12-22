Застрявшие в Намибии моряки вернутся в Россию после продажи судна

Экипаж рыболовного траулера «Тукула» сможет покинуть Намибию только после продажи судна. У судовладельца не оказалось денег, чтобы перечислить зарплаты за полгода и оплатить морякам дорогу домой. Об этом сообщил РБК пресс-атташе посольства РФ в Намибии Юрий Цветков.

В составе экипажа 36 моряков, среди них есть граждане Украины и России. Судно стоит на рейде в порту города Уолфиш-Бей, прекратив работу в середине февраля, так как не получило лицензию на вылов рыбы после перерегистрации и смены флага. Морякам не платят зарплату с января, указали в посольстве.

По информации дипмиссии, траулер ходит под флагом Самоа и принадлежит намибийской компании Brandberg Namibian Investment Со (Pty) Ltd и гонконгскому холдингу Pacific Andes Group.



Судовладелец не отказался от своих обязательств. Он планирует продать судно до 23 апреля, так как потенциальный покупатель уже найден, погасить задолженность по зарплате и оплатить морякам дорогу домой, рассказали в посольстве. Четыре россиянина и один украинец в ближайшее время покинут Намибию за свой счет. «Препятствий к их досрочному отъезду нет», — указал Цеков, отметив возможность компенсации расходов на перелет.

«Жалоб со стороны моряков на состояние здоровья и условия пребывания на судне нет», — заверили в дипмиссии, подчеркнув, что поддерживают постоянный контакт с экипажем и руководством порта. При необходимости консульский отдел поможет российским гражданам продлить визы и решить другие проблемы.



Водой и продовольствием моряки обеспечены на две-три недели, а топливом — на месяц, уточнили в посольстве.