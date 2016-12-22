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В Госдуме назвали призыв Белого дома к фанатам перед ЧМ-2018 вбросом
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В Госдуме назвали призыв Белого дома к фанатам перед ЧМ-2018 вбросом
ЧМ-2018, 13:38
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В Госдуме назвали призыв Белого дома к фанатам перед ЧМ-2018 вбросом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал не путать американских болельщиков с «агрессивными западными политиками». Об этом говорится в его комментарии, поступившем в РБК. Так депутат прокомментировал заявление представителя Белого дома о необходимости «подумать дважды» перед поездкой на ЧМ по футболу в Россию.

Американцы приобрели более 16 тыс. билетов на ЧМ-2018, отметил Дегтярев. По его мнению, эта цифра удивляет, так как американская сборная не прошла отборочный турнир чемпионата. «С другой стороны, всем известно, как хорошо Россия умеет организовывать спортивные мероприятия. С каким радушием и гостеприимством мы встречаем наших туристов. Это показали и лучшая Олимпиада в Сочи 2014, и Кубок конфедераций 2017», — отметил он.

Дегтярев призвал не путать футбольных болельщиков, спортсменов и мирных путешественников с агрессивными политическими деятелями западных стран.

«Люди, как правило, далеки от их интриг и амбиций. Мы с нетерпением ждем наших гостей на празднике спорта в России этим летом», — добавил депутат. «Что же касается разного рода информационных вбросов о террористических угрозах, антизападных настроениях, отсутствии помощи туристам без нужного количества американских дипломатов, то здесь действует поговорка — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — сказал Дегтярев.

В Белом доме призвали фанатов «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ
Политика

«Западная пресса и раньше пугала весь мир заголовками о том, что в России дикие медведи на улицах, и люди не знают иностранных языков. Однако все, кто побывал у нас, остались довольны и увезли прекрасные впечатления», — напомнил он.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности заявил газете The Telegraph, что британским и американским болельщикам стоит «дважды подумать», прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, так как им не смогут оказать полную консульскую помощь после сокращения диппредставителей из-за «дела Скрипаля».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. Полиция установила, что их отравили. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту и выслал 23 российских дипломата. Позицию Британии поддержали многие западные страны, в том числе США. Они также выслали сотрудников российских дипучреждений. Россия «зеркально» ответила странам Запада.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.

Теги: ЧМ-2018
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