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В «Сухом» подтвердили способность SSJ-100 летать в арктических широтах
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В «Сухом» подтвердили способность SSJ-100 летать в арктических широтах
Общество, 13:21
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В «Сухом» подтвердили способность SSJ-100 летать в арктических широтах

Cамолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) сможет выполнять полеты в арктических широтах до 78,25 градусов. Об этом говорится в сообщении на сайте его производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

«Проведенные в конце марта на архипелаге Шпицберген испытания подтвердили, что зона выставки инерциальной навигационной системы SSJ-100 может быть успешно расширена с целью выполнения полетов с аэродромов базирования, находящихся в указанных широтах», — уточняется в сообщении. Инерциальная навигационная система нужна, чтобы определять местоположение лайнера и другие параметры его движения.

В ГСС отметили, что испытания на Шпицбергене были обусловлены особенностями полетов в Арктике, где эксплуатация самолета осуществляется вблизи ограничений, которые установлены поставщиками оборудования, в том числе инерциальной системы.

По результатам испытаний Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа на SSJ-100.

Росавиация нашла приведшие к гибели Ан-148 проблемы у Sukhoi Superjet
Общество

14 февраля Росавиация нашла у самолетов SSJ-100 расхождение показаний скорости, из-за которой, предположительно, потерпел крушение в подмосковном Раменском пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний​». За день до этого Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что к катастрофе Ан-148 могло привести обледенение приемников полного давления, которое исказило показания скорости самолета, что привело к потере высоты. По данным Росавиации, похожие проблемы обнаружили у самолетов SSJ-100 «Аэрофлота» 4–5 февраля в Москве, когда полеты осложнялись обильным снегопадом. Позже, по данным Федерального агентства воздушного транспорта, на самолетах типа SSJ-100 были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления. Однако претензий к этим самолетам представители агентства не предъявляют, отметили в Росавиации. Причиной этих инцидентов в ведомстве назвали «низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов». В ГСС, комментируя заявления Росавиации о расхождении в показаниях скорости SSJ-100, отметили, что системы предупреждения самолета работают в штатном режиме. В «Сухом» привели доказательства, что самолеты этого типа справляются с обледенением.

Sukhoi Superjet-100 разработан и произведен ГСС при участии аэрокоcмического холдинга Leonardo-Finmeccanica. Он рассчитан на перевозку на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах.

Теги: ГСС , Росавиация , обледенение , SSJ-100
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