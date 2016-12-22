British Gas повысит цены на энергоресурсы на 5,5%

Британская компания British Gas повысит цены на газ и электроэнергию на 5,5% к концу мая этого года, сообщает Би-би-си.

«Это увеличение вступит в силу с 29 мая. Это означает, что British Gas является первым из основных поставщиков, который пошел на повышение цен весной этого года», — сказано в сообщении. К такому шагу компании пришлось пойти из-за удорожания стоимости производства энергии.

Рост цен, согласно подсчетам компании, коснется 4,1 млн человек. Средний годовой счет за оба вида топлива составит около $1,6 тыс.

«Мы полностью понимаем, что любой рост цен приводит к дополнительному давлению на наших клиентов. Это увеличение, которое мы объявляем сегодня, отражает затраты, на которые мы не можем повлиять», — сказал исполнительный директор Centrica Consumer («дочка» British Gas) Марк Ходжес.