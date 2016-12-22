Косачев заявил о подготовке США ударов «по международной безопасности»

США готовят почву для ударов не только по Сирии, но и по всей системе международной безопасности. Американская сторона хочет дискредитировать Совбез ООН, представить его неспособным реагировать на «острые вызовы». Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«После химической «атаки» ожидаемо последовала дипломатическая: западные страны традиционно обрушились на Дамаск и на Россию на заседании Совета Безопасности ООН, грубо и безапелляционно называя их виновными в применении запрещенного оружия и в гибели людей. И чем меньше фактов и реальных доказательств, тем больше напирают на эмоции», — отметил Косачев.

Он добавил, что пока США берут на себя миссию «мирового жандарма» и не утруждают себя изучением доказательств, везде найдутся желающие призвать к себе на помощь «дубину» американских санкций или даже военных ударов», желая свести счеты со своими противниками.

По словам главы комитета Совфеда, «гибридная» атака на оппонентов призвана закрепить за Западом право отвечать на любые действия, трактовать их по своему усмотрению и «представить оппонентов Запада как абсолютное зло».

По данным источников Reuters в американском правительстве, США сейчас рассматривают вариант международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Одной из возможных целей собеседники агентства назвали аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

Сирийская вооруженная оппозиция заявляет, что 7 апреля мирные жители города Дума в Восточной Гуте подверглись атаке с использованием химического оружия, запасы которого Дамаск обязался уничтожить. По их данным, одна из хлорных бомб попала в больницу Думы.

США, Великобритания и Франция возложили ответственность за предполагаемое применение химоружия на силы Башара Асада. Россия назвала сообщения о химической атаке провокацией, которую могут использовать в качестве предлога для применения военной силы.