В киевской квартире арестованной Савченко начался обыск

В Киеве в квартире арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко проходит обыск, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката парламентария Олега Соловья.

«В квартире Надежды сейчас проходят следственные действия, обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания», — сказал защитник «Украинской правде».

По данным издания, в Генпрокуратуре отвергли свою причастность к обыску в квартире депутата. ​В Службе безопасности Украины (СБУ) не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о проведении следственных действий.

О том, что адвокат Савченко Дмитрий Бугай присутствует при обыске, сам юрист рассказал ТАСС. Подробностей он не привел.

РБК направил запрос в СБУ.

Надежду Савченко на Украине обвиняют в подготовке теракта в здании Верховной рады и в покушении на представителей украинских властей, в том числе на президента Петра Порошенко. Депутата арестовали 23 марта на два месяца.